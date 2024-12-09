Трамп еще не находится в Белом доме. Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО
С избранным президентом США Дональдом Трампом сложно еще говорить
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен позвонить нынешнему главе Белого дома Джозефу Байдену, чтобы обсудить с ним вопросы приглашения Украины в НАТО.
Об этом Зеленский по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, передает "Укринформ".
"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит ", - сказал Зеленский.
По его словам, с избранным президентом США Дональдом Трампом сложно еще говорить", поскольку он еще не занял эту должность и у него нет "всех этих юридических прав".
"И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит", - сказал Зеленский.
Украинские власти четко задекларировали отказ от каких-либо гарантий безопасности, не тождественных членству в Альянсе.
В то же время Киев отмечает, что не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО, учитывая позицию отдельных государств-членов.
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