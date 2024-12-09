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Трамп еще не находится в Белом доме. Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО

Трансферы

С избранным президентом США Дональдом Трампом сложно еще говорить

Трамп еще не находится в Белом доме. Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен позвонить нынешнему главе Белого дома Джозефу Байдену, чтобы обсудить с ним вопросы приглашения Украины в НАТО.

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Об этом Зеленский по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, передает "Укринформ".

"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит ", - сказал Зеленский.

По его словам, с избранным президентом США Дональдом Трампом сложно еще говорить", поскольку он еще не занял эту должность и у него нет "всех этих юридических прав".

"И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит", - сказал Зеленский.

Украинские власти четко задекларировали отказ от каких-либо гарантий безопасности, не тождественных членству в Альянсе.

В то же время Киев отмечает, что не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО, учитывая позицию отдельных государств-членов.

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Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
09.12.2024 в 17:39
придурок
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Комментарии 5
Гашик Ки1в (Киев)
09.12.2024 в 17:39
придурок
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2024 в 16:58
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2
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avatar
Bаrcelinius
09.12.2024 в 17:07
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2024 в 17:16
Пусть лучше позвонит его жене, она больше в курсе
 
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2024 в 17:18
Прчтл и скоро отв
 
1
0

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