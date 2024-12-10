  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Зверов вспомнил о сорванном трансфере футболиста Ворсклы в португальский чемпионат
В тренде

Зверов вспомнил о сорванном трансфере футболиста Ворсклы в португальский чемпионат

Трансферы
Обновлено

Полтавский клуб отказался от предложенной суммы

Зверов вспомнил о сорванном трансфере футболиста Ворсклы в португальский чемпионат

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский голкипер "Ворсклы" Павел Исенко несколько лет назад мог оказаться в португальской лиге.

"У Павла Исенко было предложение, когда он в 16 лет отразил три пенальти в матче против "Мариуполя", приезжали люди из "Браги" и давали за него почти 1 миллион евро. Были серьезные переговоры, но "Ворскла" тогда не продала Исенко за эту сумму", – заявил ведущий программы "Профутбол" Владимир Зверев.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

21-летний кипер дебютировал в составе полтавской команды в сезоне 2019/20. С того времени он провел в коллективе 70 поединков во всех соревнованиях. В текущей кампании УПЛ Павел сыграл 16 встреч (24 пропущенных, 5 "сухих" поединков, 38 сейвов).

По теме
yellow-arrow
Трамп еще не находится в Белом доме. Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО
yellow-arrow
Появилась информация о новом раунде переговоров по Крупскому
yellow-arrow
Колос нашел легионера, который может стать первым зимним трансфером команды
Ворскла (Полтава) Владимир Зверов Павел Исенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости