Зверов вспомнил о сорванном трансфере футболиста Ворсклы в португальский чемпионат

Украинский голкипер "Ворсклы" Павел Исенко несколько лет назад мог оказаться в португальской лиге.

"У Павла Исенко было предложение, когда он в 16 лет отразил три пенальти в матче против "Мариуполя", приезжали люди из "Браги" и давали за него почти 1 миллион евро. Были серьезные переговоры, но "Ворскла" тогда не продала Исенко за эту сумму", – заявил ведущий программы "Профутбол" Владимир Зверев.

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21-летний кипер дебютировал в составе полтавской команды в сезоне 2019/20. С того времени он провел в коллективе 70 поединков во всех соревнованиях. В текущей кампании УПЛ Павел сыграл 16 встреч (24 пропущенных, 5 "сухих" поединков, 38 сейвов).