У Крупского есть варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский нужен не только клубу МЛС, но и представителям других чемпионатов. Об этом заявил журналист Владимир Зверев в "Профутболе".

"Крупским очень интересуется команда из топ-5 Португалии, есть вариант в Бельгии, но сам Крупский склоняется к американскому варианту. Выбор будет за игроком. "Ворскла" предоставит возможность выбирать игроку, если будут предложения с одинаковой финансовой составляющей”.

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“Хотя Крупскому, который имеет перспективы играть в национальной сборной Украины, лучше было бы играть где-нибудь поближе. Потому что летать из МЛС в сборную Украины – это не очень легкий вариант. Вот Сваток уехал в МЛС – и уже совсем другая история с приездами в сборную", – считает комментатор.

Как известно, Илью также активно сватают в "Динамо".