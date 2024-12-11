Колос интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана

Полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков находится в сфере интересов "хлеборобов". У 25-летнего футболиста действующий контракт с "комбайнерами" до октября 2025 года, поэтому в случае договоренности украинской стороне придется заплатить компенсацию. Его трансферная стоимость оценивается в 760 тысяч евро.

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Ислам – воспитанник "Востока" и "Алтая", коллективов из Восточно-Казахстанской области. В составе "желто-зеленых" выступает с февраля 2023 года (63 поединка, 21 результативное действие). В сборной провел 12 встреч.

По итогам первенства 2024 Чесноков забил 10 голов и разделил статус лучшего бомбардира сезона вместе с Жоао Пауло (Кайрат) и Николаем Сигневичем (Атырау).