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Колос интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана

Трансферы
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Ковалевка уже работает над зимним усилением

Колос интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Казахстана

Фото - Sport Plus Qazaqstan

Новина українською

Полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков находится в сфере интересов "хлеборобов". У 25-летнего футболиста действующий контракт с "комбайнерами" до октября 2025 года, поэтому в случае договоренности украинской стороне придется заплатить компенсацию. Его трансферная стоимость оценивается в 760 тысяч евро.

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Ислам – воспитанник "Востока" и "Алтая", коллективов из Восточно-Казахстанской области. В составе "желто-зеленых" выступает с февраля 2023 года (63 поединка, 21 результативное действие). В сборной провел 12 встреч.

По итогам первенства 2024 Чесноков забил 10 голов и разделил статус лучшего бомбардира сезона вместе с Жоао Пауло (Кайрат) и Николаем Сигневичем (Атырау).

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta ratings.kz
Опубликовал: Александр Симченко
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