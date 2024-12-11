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Судаков – о своем трансфере: Каждый игрок мечтает играть на самом высоком уровне. Придет время больших решений

Трансферы
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Лидер горняков связывает будущее с европейским грандом

Судаков – о своем трансфере: Каждый игрок мечтает играть на самом высоком уровне. Придет время больших решений

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков не стал скрывать, что хочет перейти в топ-клуб.

"Каждый игрок мечтает играть на самом высоком уровне, я не исключение. Также были дискуссии. Если представится такая возможность, я рассмотрю ее, будет ли это правильным следующим шагом в моей карьере".

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“Сейчас я полностью сосредоточен на "Шахтере". Я очень горжусь тем, что могу представлять этот клуб – особенно в эти трудные для Украины времена. Придет время больших решений, но сейчас мои мысли и сердце с "Шахтером", – сказал Судаков.

В текущем сезоне футболист провел 29 матчей во всех соревнованиях с учетом поединков сборной и оформил 15 результативных действий.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Опубликовал: Александр Симченко
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