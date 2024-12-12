Колос близок к самому дорогому трансферу в клубной истории
Ковалевка щедро усиливает состав
Фото - 7dnisport.bg
Ковалевский клуб продвигается в переговорах по подписанию албанского полузащитника тиранского "Партизани" Ариналдо Ррапая, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, "хлеборобы" заплатят за 23-летнего футболиста 600-700 тысяч евро с учетом комиссионных. Таким образом, этот трансфер станет рекордным в истории команды из Ковалевки.
В сезоне 2024/25 Ариналдо провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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