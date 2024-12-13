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Мальорка – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Трансферы
Обновлено

Мальорка – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Мальорка – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" после неудачных матчей против "Реала" и "Ливерпуля" попытается набрать очки в поединке против "Мальорки". Большинство травмированных игроков гостей восстановились, однако Виктор Цыганков все еще вне игры.

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Поединок семнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Мальорка" - "Жирона" состоится в субботу, 14 декабря 2024 года, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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Мальорка Ла Лига Жирона Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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