Мальорка – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жирона" после неудачных матчей против "Реала" и "Ливерпуля" попытается набрать очки в поединке против "Мальорки". Большинство травмированных игроков гостей восстановились, однако Виктор Цыганков все еще вне игры.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок семнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Мальорка" - "Жирона" состоится в субботу, 14 декабря 2024 года, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мальорка - Жирона Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол