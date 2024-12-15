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ЛНЗ продаст легионера за рекордную для клуба сумму в зарубежную команду, в которой уже выступает украинец, – источник

Трансферы
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Черкасский клуб согласился на щедрое предложение

ЛНЗ продаст легионера за рекордную для клуба сумму в зарубежную команду, в которой уже выступает украинец, – источник

Фото: ФК ЛНЗ

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Австрийский ЛАСК и ЛНЗ договорились о трансфере косовского полузащитника Мухаррема Яшари, сообщает телеграмм-канал Inside UPL. Сумма сделки составит 800 тысяч евро. Также будет предусмотрен пункт о 30% от следующего трансфера футболиста.

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На талантливого легионера претендовал представитель Второй бундеслиги "Нюрнберг", но немецкая команда готова была выделить на переход не более 0,5 миллиона.

Яшари присоединился к ЛНЗ в январе всего за 50 тысяч из "Дриты". В его активе 30 поединков в УПЛ и 8 результативных действий. В ноябре он забил дебютный гол в составе Косово, который принес победу над Литвой в Лиге наций (1:0).

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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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