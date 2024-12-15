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Кривбасс планирует заработать зимой по меньшей мере на продаже трех футболистов

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В криворожской команде ждут предложений

Кривбасс планирует заработать зимой по меньшей мере на продаже трех футболистов

fckryvbas.com

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Главный тренер Юрий Вернидуб объявил, что в Испанию на сборы отправятся 22 игрока, хотя в настоящее время в коллективе находится 27 футболистов. По информации источника, Тимур Стецьков – игрок "Карпат" на 99%. Напомним, что с сентября его отстранили от тренировочного процесса из-за нежелания продлевать контракт.

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Вероятно, не поедет на сборы Владимир Якимец, который долго восстанавливается после травмы и в клубе больше на него не рассчитывают. У Ивана Дибанго уже есть варианты продолжения карьеры, а Джихада Бизимана, чей контракт завершается летом, стремятся продать в ближайшее время, чтобы заработать.

Под вопросом будущее летних новичков – малыша Бакари Конате и французского нападающего Ндомбази Ноа, не сумевшего адаптироваться и стать заменой Принса Аду. Игроки провели в УПЛ на поле всего 81 и 83 минут соответственно.

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Кривбасс (Кривой Рог) Тимур Стецьков Иван Дибанго Джихад Бизимана Ноа Ндомбази
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Источник:
Inside UPL, Віктор Вацко
Опубликовал: Александр Симченко
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