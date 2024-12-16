Защитником Ворсклы интересуется 3 команды УПЛ и представитель Первой лиги, – источник
Зимой футболист сменит клубную прописку
vorskla.com.ua
После официального объявления Юрия Максимова об уходе семи игроков стало известно, что левый защитник Виктор Корниенко также вошел в этот список. Права на 25-летнего игрока принадлежат "Шахтеру", но "горняки" не видят общего будущего со спортсменом.
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Среди претендентов на его подписание фигурируют "Карпаты", "Черноморец", ЛНЗ и "Металлист 1925". В этом сезоне чемпионата Виктор появлялся на поле в восьми встречах (1 гол, 2 желтые карточки).
Корниенко начал заниматься футболом именно в Полтаве. В 17 лет защитник подписал контракт с донецким клубом.
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Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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