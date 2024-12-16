Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ
Игроки рассматривают как футболиста ближайшего резерва
Фото - Епіцентр
23-летний центрбек "Эпицентра" Степан Григоращук может стать первым зимним новичком "горожан". В этом сезоне он стал незаменимым в составе коллектива из Каменец-Подольского и провел все 14 матчей без замен.
В настоящее время пара основных центральных защитников "Александрии" — Артем Шабанов и португалец Мигель Кампуш. В случае травм или дисквалификаций качественной замены для них, кроме 34-летнего Сергея Логинова, нет. Тем более, что легионеру могут поступать предложения о продолжении карьеры в другом клубе.
Григоращук не рассматривается как игрок стартового состава, но его приход может усилить резерв для укрепления обороны.
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