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Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ

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Игроки рассматривают как футболиста ближайшего резерва

Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ

Фото - Епіцентр

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23-летний центрбек "Эпицентра" Степан Григоращук может стать первым зимним новичком "горожан". В этом сезоне он стал незаменимым в составе коллектива из Каменец-Подольского и провел все 14 матчей без замен.

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В настоящее время пара основных центральных защитников "Александрии" — Артем Шабанов и португалец Мигель Кампуш. В случае травм или дисквалификаций качественной замены для них, кроме 34-летнего Сергея Логинова, нет. Тем более, что легионеру могут поступать предложения о продолжении карьеры в другом клубе.

Григоращук не рассматривается как игрок стартового состава, но его приход может усилить резерв для укрепления обороны.

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ФК Александрия Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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