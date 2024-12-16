Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ

23-летний центрбек "Эпицентра" Степан Григоращук может стать первым зимним новичком "горожан". В этом сезоне он стал незаменимым в составе коллектива из Каменец-Подольского и провел все 14 матчей без замен.

В настоящее время пара основных центральных защитников "Александрии" — Артем Шабанов и португалец Мигель Кампуш. В случае травм или дисквалификаций качественной замены для них, кроме 34-летнего Сергея Логинова, нет. Тем более, что легионеру могут поступать предложения о продолжении карьеры в другом клубе.

Григоращук не рассматривается как игрок стартового состава, но его приход может усилить резерв для укрепления обороны.