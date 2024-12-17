Украинец, отказавшийся сменить гражданство, заинтересовал клубы УПЛ
Напомнил о себе на родине
Фото: bg.cska1948.bg
Украинский форвард "ЦСКА 1948" (София) Евгений Сердюк, не захотевший получать гражданство Болгарии, может сменить команду. Сообщается, что руководству не понравилась его позиция и это подвергает сомнению его дальнейшие выступления в составе "армейцев".
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Львовские "Карпаты" и "Полесье" активно следят за ситуацией.
Нападающий играл в Украине только на юношеском уровне. В 18 лет присоединился к португальской "Фатиме" и своей игрой заинтересовал "Брагу" и "Гимараинш". Также пробовал свои силы в "Боавиште". Еще в 2019-м львовский "Рух" рассматривал возможность подписания игрока. В Болгарии выступает с 2021-го, сначала присоединившись к "Черно Море" (16 голевых действий в 26 матчах).
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