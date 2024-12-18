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Кривбасс рассматривает подписание защитника с третьего дивизиона Испании, – PreferenteAUT

Трансферы

Криворожский клуб ищет усиление в низших лигах

Кривбасс рассматривает подписание защитника с третьего дивизиона Испании, – PreferenteAUT

Фото - J. M. Rodríguez / AGM

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Бронзовый призер УПЛ нацелился на 24-летнего Антонио Санчеса из "Эклано", выступающего в группе 2 Примеры КИФФ. После 17-го тура команда занимает 10-е место (22 балла).

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В текущем сезоне центрбэк провел 15 встреч в третьем дивизионе. Еще дважды он появлялся на поле в Кубке Испании. В 1/32 финала "Депортиво" дал бой "Эльче", который сейчас представляет Сегунду (0:1).

Антонио присоединился к "Эклано" этим летом. С июля 2023 года это уже его третий клуб после "Сабаделя" и "Санлукеньо", которые также играют в Примере КИФФ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Депортиво
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Источник:
PreferenteAUT
Опубликовал: Александр Симченко
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