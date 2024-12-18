Ворскла определилась с заменой Крупскому. Им станет игрок Динамо
В клубе готовятся к разному развитию событий
Фото: ФК Динамо Київ
Полтавская команда близка к аренде 21-летнего защитника столичного гранда Навина Малыша, нуждающегося в стабильной игровой практике.
Символично, что футболист в этом сезоне только один раз вышел в старте "Динамо". Это был матч как раз против "Ворсклы" в ⅛ финала Кубка Украины и игрока заменили только на 106-й минуте. В августе он появился в УПЛ в конце встречи с "Карпатами" (3:1), а в мае отыграл тайм с "Рухом" (2:1).
Также Шовковский доверил Навину вторую половину первого поединка против "Партизана" в отборе Лиги чемпионов (6:2). Потенциальный трансфер рассматривается как замена Илье Крупскому, близкому к переезду МЛС. Юрий Максимов поддерживает идею с подписанием Малыша.
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