Воспитанник Интера может оказаться в Черноморце
С футболистом уже обсуждали возможное сотрудничество
Фото: інстаграм Олександра Чорноморця
Недавно стало известно, что Юрий Максимов и "Ворскла" не рассчитывают во втором круге на 7 футболистов. В этот перечень попал и Александр Черноморец, только в июле присоединившийся к полтавской команде. Он успел сыграть 14 матчей.
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Известно, что "моряки" уже контактировали с представителями футболиста. В случае успешного завершения переговоров трансфер может состояться в начале 2025 года.
Левый защитник – воспитанник днепровского "Интера". В профессиональной карьере больше всего времени провел в "Колосе" (110 встреч) и дубле столичного "Динамо" (87 поединков).
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