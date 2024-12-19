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Воспитанник Интера может оказаться в Черноморце

Трансферы
Обновлено

С футболистом уже обсуждали возможное сотрудничество

Воспитанник Интера может оказаться в Черноморце

Фото: інстаграм Олександра Чорноморця

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Недавно стало известно, что Юрий Максимов и "Ворскла" не рассчитывают во втором круге на 7 футболистов. В этот перечень попал и Александр Черноморец, только в июле присоединившийся к полтавской команде. Он успел сыграть 14 матчей.

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Известно, что "моряки" уже контактировали с представителями футболиста. В случае успешного завершения переговоров трансфер может состояться в начале 2025 года.

Левый защитник – воспитанник днепровского "Интера". В профессиональной карьере больше всего времени провел в "Колосе" (110 встреч) и дубле столичного "Динамо" (87 поединков).

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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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