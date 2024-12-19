Вратарем Шахтера интересуются в Молдове

21-летний вратарь донецкого "Шахтера" Тимур Пузанков из-за статуса четвертого голкипера в команде может покинуть состав "горняков". В услугах игрока заинтересована команда из высшей лиги Молдовы – "Бельцы".

Также спортсмен получил несколько предложений от клубов Первой лиги Украины. Ожидается, что зимой Пузанков отправится в аренду.

Вратарь пропустил более 14 месяцев из-за травмы колена и полностью восстановился всего несколько дней назад. В его активе 4 встречи в составе "Шахтера" U-19 в Юношеской лиге УЕФА 2021/22. Также он провел 2 поединка в аналогичной возрастной категории сборной Украины в квалификации Евро.