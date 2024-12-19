Вратарем Шахтера интересуются в Молдове
Футболисту не хватает игровой практики
Фото: ФК Шахтар
21-летний вратарь донецкого "Шахтера" Тимур Пузанков из-за статуса четвертого голкипера в команде может покинуть состав "горняков". В услугах игрока заинтересована команда из высшей лиги Молдовы – "Бельцы".
Также спортсмен получил несколько предложений от клубов Первой лиги Украины. Ожидается, что зимой Пузанков отправится в аренду.
Вратарь пропустил более 14 месяцев из-за травмы колена и полностью восстановился всего несколько дней назад. В его активе 4 встречи в составе "Шахтера" U-19 в Юношеской лиге УЕФА 2021/22. Также он провел 2 поединка в аналогичной возрастной категории сборной Украины в квалификации Евро.
Популярное сейчас
- Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность
- Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии
- Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
- Защитником Ворсклы интересуется 3 команды УПЛ и представитель Первой лиги, – источник
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца