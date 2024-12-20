ЛНЗ интересуется одним из главных бомбардиров Суперлиги Албании
Черкасская команда может пополнить состав еще одним легионером
Фото - Скендербеу
"Фиалки" рассматривают подписание 20-летнего правого вингера Эрмира Рашицы. Форвард "Скендербеу" входит в топ-4 голеадоров местного чемпионата (7 точных ударов в 18 встречах).
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Футболист молодежной сборной Албании U-21 (9 игр, 3 мяча) присоединился к "снежным волкам" летом 2023-го. Ранее он выступал в "Трепчи Митровице" (Косово) и играл в команде U-19 этой страны. В совокупности на его счету 15 голов в 54 встречах албанского первенства.
Напомним, что в ЛНЗ уже есть албанец Айди Дайко, а также два представителя Косово – Хайдин Салиху и Мухаррем Яшари.
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Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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