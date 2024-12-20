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Спортдир Александрии прокомментировал подписание первого зимнего новичка

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Спортдир Александрии прокомментировал подписание первого зимнего новичка

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Иван Телько высказался по поводу перехода албанского футболиста.

“Анонс на правах рекламы: у нас уже есть первое подписание. Это достаточно квалифицированный вингер из Албании из команды "Партизани" – Теди Цара.

Это наше первое подписание, новый исполнитель. Мы рады приветствовать его и заочно желаем ему показать лучший результат. Это уже, можно сказать, официальное заявление. Он уже наш новичок".

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“Свои сложности есть в любых переговорах. Это такие моменты, в которых нужно где-нибудь или пойти навстречу, или отстоять свою позицию. Но именно с этим кейсом справились довольно быстро и беспроблемно”, – сказал функционер.

В начале 2020 года Теди покинул албанскую "Бесу Каваю" и присоединился к "Партизани". С этого времени Цара провел в команде 178 матчей и забил 41 гол.

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Александр Симченко
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