Спортдир Александрии прокомментировал подписание первого зимнего новичка

Иван Телько высказался по поводу перехода албанского футболиста.

“Анонс на правах рекламы: у нас уже есть первое подписание. Это достаточно квалифицированный вингер из Албании из команды "Партизани" – Теди Цара.

Это наше первое подписание, новый исполнитель. Мы рады приветствовать его и заочно желаем ему показать лучший результат. Это уже, можно сказать, официальное заявление. Он уже наш новичок".