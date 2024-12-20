Претенденты на Судакова определились с планами на трансфер Георгия, – TBR Football
Сага продолжается
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "горняков" продолжает интересовать ведущие английские клубы. Главными фаворитами на подписание футболиста сборной Украины называют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Это подтверждает присутствие скаутов обоих клубов на матче Лиги чемпионов против ПСВ (2:3). Впрочем, представители АПЛ рассматривают трансфер Судакова уже на следующий сезон, поэтому только летом дело дойдет до конкретных разговоров.
Рыночная стоимость Георгия оценивается в 31,8 млн. евро. В текущей кампании футболист оформил 15 результативных действий в 30 матчах во всех соревнованиях за "Шахтер" и сборную.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Александр Симченко
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