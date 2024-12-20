Потенциальный следующий клуб Забарного попытается подписать украинца в январе, хотя это будет тяжело, – Givemesport
Переговоры могут увеличить шансы на сделку
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный нужен "Тоттенхэму". "Шпоры" активизируют максимум усилий, чтобы подписать украинца в следующем месяце.
Однако источник отмечает, что трансфер будет тяжело осуществить этой зимой, ведь "вишни" рассчитывают, что защитник останется по крайней мере до конца сезона. Напомним, что в истории "лилий" был только один украинец – действующий наставник сборной Сергей Ребров.
Рыночную стоимость Ильи оценивают в 36,1 млн евро. Почти за 2 года в Англии он сыграл 63 встречи.
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Источник:Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
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