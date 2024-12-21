Футболист Динамо может перейти в турецкую команду
Соглашение касается аренды, а не полноценного трансфера
Фото: FC Dynamo Kyiv
Витиньо, права на которого принадлежат столичному "Динамо", может продолжить карьеру в Суперлиге Турции. "Истанбул Башакшехир" хотел бы усилить состав бразильцем до конца сезона 2024/25.
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Полузащитник с февраля 2023 года выступает в "РБ Брагантину" и провел 100 матчей во всех турнирах (15 результативных действий, 20 желтых карточек). Соглашение с бразильским клубом действует до середины 2025-го и маловероятно, что Витиньо желает играть в Украине.
Футболист успел появиться только в 13 поединках за киевский клуб. "Башакшехир" после 15 туров в турецком первенстве занимает седьмую позицию (22 балла).
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