  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Заря рассматривает подписание воспитанника львовского футбола
В тренде

Заря рассматривает подписание воспитанника львовского футбола

Трансферы
Обновлено

Черно-белые ищут новичков

Заря рассматривает подписание воспитанника львовского футбола

Фото: ФК Минай

Новина українською

Луганская команда интересуется 24-летним экс-защитником "Днепра-1" и "Миная" Олегом Гориным. Он уже полгода находится в статусе свободного агента. Ранее футболист сообщал, что продолжает восстанавливаться от травмы и намерен определиться с новым местом работы зимой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По его словам, предложения направили представители УПЛ и Первой лиги. Также у игрока есть варианты продолжения карьеры за границей. Добавим, что "Заря" планирует усилить состав защитником, вингером и опорником.

Олег Горин – воспитанник "Карпат" и "Львова". В 2019 году он пробовал свои силы в польской Экстраклясе, но за один сезон сыграл только один матч в "Ягеллонии".

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ конкурирует с тремя клубами за африканского нападающего
yellow-arrow
Футболист Динамо может перейти в турецкую команду
yellow-arrow
Потенциальный следующий клуб Забарного попытается подписать украинца в январе, хотя это будет тяжело, – Givemesport
Заря (Луганск) Олег Горин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости