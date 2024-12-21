Заря рассматривает подписание воспитанника львовского футбола

Луганская команда интересуется 24-летним экс-защитником "Днепра-1" и "Миная" Олегом Гориным. Он уже полгода находится в статусе свободного агента. Ранее футболист сообщал, что продолжает восстанавливаться от травмы и намерен определиться с новым местом работы зимой.

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По его словам, предложения направили представители УПЛ и Первой лиги. Также у игрока есть варианты продолжения карьеры за границей. Добавим, что "Заря" планирует усилить состав защитником, вингером и опорником.

Олег Горин – воспитанник "Карпат" и "Львова". В 2019 году он пробовал свои силы в польской Экстраклясе, но за один сезон сыграл только один матч в "Ягеллонии".