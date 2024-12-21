ЛНЗ конкурирует с тремя клубами за африканского нападающего

По информации турецкого инсайдера Эрсана Сердала, малийский вингер Али Малле может оказаться в ЛНЗ. Представитель УПЛ предложил "Шанлиурфаспору" около 600 тысяч евро за потенциальный трансфер.

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24-летний футболист из Мали присоединился к своему текущему коллективу в июле. В его активе 13 матчей и 9 результативных действий. Игрок также заинтересовал "Эюпспор", "Касимпашу" и "Газиантеп". Отметим, что "Шанлиурфаспор" выступает в Первой лиге Турции.

В 18 лет Али успел дебютировать в Ла Лиге в составе "Гранады", а позже выступал за "Удинезе" U-19. С 2019 года преимущественно играет в разных турецких клубах.