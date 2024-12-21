Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые соглашения с нашими клубами

На днях спортивный директор "Александрии" Иван Телько сообщил, что левый вингер "Партизани" Теди Цара стал первым зимним новичком "горожан". За него заплатят 230 тысяч евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее еще два его одноклубника фигурировали в СМИ и они также присоединятся к участникам Премьер-лиги. Это правый защитник Анди Хадрой, готовящийся к переезду в Житомир, а также полузащитник Ариналдо Ррапай – будущий новичок "Колоса".

В 2020 году нигерийский защитник Альма Вакили также перебрался в Украину из "Партизани", усилив состав перволигового "Краматорска". В 2007-м в "Кривбасс" перешел Дориан Бюлюкбаши (79 игр, 11 голов).