Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые соглашения с нашими клубами
Представители Премьер-лиги определили приоритетный рынок для трансферов?
На днях спортивный директор "Александрии" Иван Телько сообщил, что левый вингер "Партизани" Теди Цара стал первым зимним новичком "горожан". За него заплатят 230 тысяч евро.
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Ранее еще два его одноклубника фигурировали в СМИ и они также присоединятся к участникам Премьер-лиги. Это правый защитник Анди Хадрой, готовящийся к переезду в Житомир, а также полузащитник Ариналдо Ррапай – будущий новичок "Колоса".
В 2020 году нигерийский защитник Альма Вакили также перебрался в Украину из "Партизани", усилив состав перволигового "Краматорска". В 2007-м в "Кривбасс" перешел Дориан Бюлюкбаши (79 игр, 11 голов).
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