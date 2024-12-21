  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые соглашения с нашими клубами
В тренде

Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые соглашения с нашими клубами

Трансферы

Представители Премьер-лиги определили приоритетный рынок для трансферов?

Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые соглашения с нашими клубами

Новина українською

На днях спортивный директор "Александрии" Иван Телько сообщил, что левый вингер "Партизани" Теди Цара стал первым зимним новичком "горожан". За него заплатят 230 тысяч евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее еще два его одноклубника фигурировали в СМИ и они также присоединятся к участникам Премьер-лиги. Это правый защитник Анди Хадрой, готовящийся к переезду в Житомир, а также полузащитник Ариналдо Ррапай – будущий новичок "Колоса".

В 2020 году нигерийский защитник Альма Вакили также перебрался в Украину из "Партизани", усилив состав перволигового "Краматорска". В 2007-м в "Кривбасс" перешел Дориан Бюлюкбаши (79 игр, 11 голов).

По теме
yellow-arrow
Названа сумма, которую Александрия заплатит за вингера сборной Албании
yellow-arrow
ЛНЗ конкурирует с тремя клубами за африканского нападающего
yellow-arrow
Заря рассматривает подписание воспитанника львовского футбола
ФК Краматорск Кривбасс (расформирован 2013) (Кривой Рог) ФК Александрия Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Партизани (Албания)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости