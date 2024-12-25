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Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного

Трансферы
Обновлено

Тренер лично заинтересован в трансфере

Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Игорь Когут оказался среди семи игроков "Металлиста 1925", которых клуб выставил на трансфер. По информации источника, наставник "Ворсклы" Юрий Максимов проявляет интерес к потенциальному сотрудничеству с футболистом.

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Стоит напомнить, что Игорь уже играл под руководством Юрия Максимова в "Днепре-1", поэтому обе стороны понимают, что ждать друг от друга. Кроме того, главному тренеру полтавчан нужны опытные и знакомые кадры для качественной перестройки.

Игорь присоединился к харьковчанам в июле и появлялся на поле только в пяти матчах, отыграв 220 минут. Этого хватило, чтобы полузащитник получил 3 предупреждения.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Игорь Когут Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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