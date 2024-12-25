  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Цыганык – о трансфере Забарного в Реал: Не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить готовым
В тренде

Цыганык – о трансфере Забарного в Реал: Не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить готовым

Трансферы
Обновлено

Комментатор считает, что более вероятен переход к шпорам

Цыганык – о трансфере Забарного в Реал: Не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить готовым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык поделился мнением о будущем украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

"Я думаю, "Реал" подождет, Забарный в их поле зрения. Но почему-то у меня есть такое внутреннее предчувствие, что он все-таки окажется, вероятнее всего, в "Тоттенхэме". "Реал" не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить абсолютно готовым”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Я думаю, что это будет летом. Забарный – это инвестиция, которую нужно долго готовить и долго думать. Он не может сразу прийти и начать играть за "Тоттенхэм". Нет, ему все равно нужно прийти в команду, пройти определенную адаптацию", – считает комментатор.

Недавно о попытке "шпор" подписать украинца в январе писали в Givemesport.

По теме
yellow-arrow
Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
yellow-arrow
Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые сделки с нашими клубами
yellow-arrow
Названа сумма, которую Александрия заплатит за вингера сборной Албании
Игорь Цыганык Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости