Цыганык – о трансфере Забарного в Реал: Не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить готовым
Комментатор считает, что более вероятен переход к шпорам
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист Игорь Цыганык поделился мнением о будущем украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
"Я думаю, "Реал" подождет, Забарный в их поле зрения. Но почему-то у меня есть такое внутреннее предчувствие, что он все-таки окажется, вероятнее всего, в "Тоттенхэме". "Реал" не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить абсолютно готовым”.
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“Я думаю, что это будет летом. Забарный – это инвестиция, которую нужно долго готовить и долго думать. Он не может сразу прийти и начать играть за "Тоттенхэм". Нет, ему все равно нужно прийти в команду, пройти определенную адаптацию", – считает комментатор.
Недавно о попытке "шпор" подписать украинца в январе писали в Givemesport.
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