Вернется на родину? Два украинских клуба вступили в гонку за Русина

ЛНЗ и "Металлист 1925" нацелились на трансфер украинского нападающего "Сандерленда" Назария Русина. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что большой интерес к подписанию 26-летнего форварда принадлежит главным тренерам команд Роману Григорчуку и Патрику ван Леувену, которые уже работали с футболистом в "Черноморце" и "Заре".

"Сандерленд", в свою очередь, против ухода Русина выступать не станет.

В нынешнем сезоне Назарий провел всего лишь 7 матчей на клубном уровне во всех турнир и не отметился ни одним результативным действием.

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