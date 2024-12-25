Вернется на родину? Два украинских клуба вступили в гонку за Русина
Два варианта есть
Фото: Сандерленд
ЛНЗ и "Металлист 1925" нацелились на трансфер украинского нападающего "Сандерленда" Назария Русина. Об этом сообщает Sport.ua. Отмечается, что большой интерес к подписанию 26-летнего форварда принадлежит главным тренерам команд Роману Григорчуку и Патрику ван Леувену, которые уже работали с футболистом в "Черноморце" и "Заре". "Сандерленд", в свою очередь, против ухода Русина выступать не станет. В нынешнем сезоне Назарий провел всего лишь 7 матчей на клубном уровне во всех турнир и не отметился ни одним результативным действием.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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