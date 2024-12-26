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3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году

Трансферы
Обновлено

Ожидаемо, что речь идет о самых богатых командах первенства

3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Донецкий "Шахтер" профинансировал усиление состава почти на 30 млн евро и существенно опередил участников чемпионата. Более того, "горняки" потратили сумму, превосходящую стоимость трансферов других 15 коллективов Премьер-лиги. В совокупности представители УПЛ выделили на новичков 48,6 млн евро.

На второй позиции с большим отставанием находится "Динамо" (6,3 млн), топ-3 замыкает "Полесье" (6,25 млн).

Расходы на трансферы в 2024 году

  • "Шахтер" – 29,4 млн евро;
  • "Динамо" – 6,3;
  • "Полесье" – 6,25;
  • ЛНЗ – 1,63;
  • "Карпаты" – 1,18;
  • "Колос" – 1,05;
  • "Кривбасс" – 0,78;
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  • "Рух" – 0,7;
  • "Заря" – 0,45;
  • "Оболонь" – 0,35;
  • "Ворскла" – 0,3;
  • "Верес" – 0,15;
  • "Александрия" – 0,1;
  • "Черноморец", "Ингулец", "Левый Берег" – 0.

Расходы житомирского клуба однозначно войдут в историю, поскольку подобные суммы могли себе позволить два вечных гегемона УПЛ, или "Днепр" и "Металлист" в свои золотые времена.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 03:37
У копанки на выходе минус ноль:))
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 03:37
У копанки на выходе минус ноль:))
Ответить
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