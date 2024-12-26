3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году
Ожидаемо, что речь идет о самых богатых командах первенства
Михайло Лозовий, UA-Футбол
Донецкий "Шахтер" профинансировал усиление состава почти на 30 млн евро и существенно опередил участников чемпионата. Более того, "горняки" потратили сумму, превосходящую стоимость трансферов других 15 коллективов Премьер-лиги. В совокупности представители УПЛ выделили на новичков 48,6 млн евро.
На второй позиции с большим отставанием находится "Динамо" (6,3 млн), топ-3 замыкает "Полесье" (6,25 млн).
Расходы на трансферы в 2024 году
- "Шахтер" – 29,4 млн евро;
- "Динамо" – 6,3;
- "Полесье" – 6,25;
- ЛНЗ – 1,63;
- "Карпаты" – 1,18;
- "Колос" – 1,05;
- "Кривбасс" – 0,78;
- "Рух" – 0,7;
- "Заря" – 0,45;
- "Оболонь" – 0,35;
- "Ворскла" – 0,3;
- "Верес" – 0,15;
- "Александрия" – 0,1;
- "Черноморец", "Ингулец", "Левый Берег" – 0.
Расходы житомирского клуба однозначно войдут в историю, поскольку подобные суммы могли себе позволить два вечных гегемона УПЛ, или "Днепр" и "Металлист" в свои золотые времена.
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