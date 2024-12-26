3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году

Донецкий "Шахтер" профинансировал усиление состава почти на 30 млн евро и существенно опередил участников чемпионата. Более того, "горняки" потратили сумму, превосходящую стоимость трансферов других 15 коллективов Премьер-лиги. В совокупности представители УПЛ выделили на новичков 48,6 млн евро.

На второй позиции с большим отставанием находится "Динамо" (6,3 млн), топ-3 замыкает "Полесье" (6,25 млн).

Расходы на трансферы в 2024 году

" Шахтер " – 29,4 млн евро;

" – 29,4 млн евро; " Динамо " – 6,3;

" – 6,3; " Полесье " – 6,25;

" – 6,25; ЛНЗ – 1,63;

– 1,63; " Карпаты " – 1,18;

" – 1,18; " Колос " – 1,05;

" – 1,05; "Кривбасс" – 0,78;

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" Рух " – 0,7;

" – 0,7; " Заря " – 0,45;

" – 0,45; " Оболонь " – 0,35;

" – 0,35; " Ворскла " – 0,3;

" – 0,3; " Верес " – 0,15;

" – 0,15; " Александрия " – 0,1;

" – 0,1; "Черноморец", "Ингулец", "Левый Берег" – 0.

Расходы житомирского клуба однозначно войдут в историю, поскольку подобные суммы могли себе позволить два вечных гегемона УПЛ, или "Днепр" и "Металлист" в свои золотые времена.