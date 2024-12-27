Черноморец и Полесье больше всего обновились в 2024 году. У Руха, Динамо и Шахтера – минимум новичков

"Моряки" подписали в 2024 году 31 футболиста. Летом "черно-синим" пришлось существенно обновлять коллектив из-за смены тренерского штаба, проблем с выплатами и предложений от других клубов по футболистам. 24 игрока появились в Житомире, 19 – в Черкассах.

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Повышение в элиту способствовало активной трансферной деятельности "Ингульца" (19), "Карпат" (18) и "Левого Берега" (16). "Верес" усилил состав 14 исполнителями, у "Кривбасса" и "Зари" по 11 новичков, у "Колоса" и "Ворсклы" – по десять.

По 9 футболистов присоединились к "Александрии" и "Оболони", шесть стали "горняками", пять – динамовцами и только 3 игрока начали работать под руководством Виталия Пономарева.