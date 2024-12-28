Полесье размышляет над сотрудничеством с аргентинским футболистом
Пока что соглашение под вопросом
polissyafc.com
Житомирское "Полесье" нашло молодого голкипера из Латинской Америки, которого могут подписать в ближайшее время, сообщает Игорь Бурбас.
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По информации источника, игрок может стать вторым вратарем в команде. Его фамилия не разглашается. Отметим, что сейчас в составе "волков" на позиции вратаря есть 4 футболиста. Евгений Волынец – основной, он сыграл 16 матчей, Олег Кудрик появлялся в пяти встречах.
Виктор Улиганец и Артём Поспелов в этом сезоне пока не выходили на поле. У Артема в конце года истекает контракт. После первой части сезона УПЛ "стая" замыкает в таблице топ-5 (27 очков).
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