Турецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?
Для многих болельщиков вероятный трансфер также кажется необычным
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Журналист Игит Джан Эртунч в своем профиле в соцсети Х прокомментировал интерес "Трабзонспора" к Александру Зубкову.
"Рыночная стоимость "Шахтера" – 158,5 млн евро. "Шахтер" выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Рыночная стоимость "Трабзонспора" составляет 94,7 млн евро. "Трабзонспор" в этом сезоне не играет в еврокубках”.
"Для "Трабзонспора" нормальная ситуация – подготовка игроков для такого клуба, как "Шахтер". Как "Трабзонспор" может заинтересоваться игроком этой команды, которому 28 лет с контрактом до 2027 года? Это невозможно понять", – написал Эртунч.
Александр вернулся в "Шахтер" перед началом сезона 2022/23 и с тех пор провел 82 встречи во всех соревнованиях (37 результативных действий).
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