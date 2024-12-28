  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Турецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?
В тренде

Турецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?

Трансферы
Обновлено

Для многих болельщиков вероятный трансфер также кажется необычным

Турецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Журналист Игит Джан Эртунч в своем профиле в соцсети Х прокомментировал интерес "Трабзонспора" к Александру Зубкову.

"Рыночная стоимость "Шахтера" – 158,5 млн евро. "Шахтер" выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Рыночная стоимость "Трабзонспора" составляет 94,7 млн ​​евро. "Трабзонспор" в этом сезоне не играет в еврокубках”.

Читайте такжеТурецкие СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Зубкова

"Для "Трабзонспора" нормальная ситуация – подготовка игроков для такого клуба, как "Шахтер". Как "Трабзонспор" может заинтересоваться игроком этой команды, которому 28 лет с контрактом до 2027 года? Это невозможно понять", – написал Эртунч.

Александр вернулся в "Шахтер" перед началом сезона 2022/23 и с тех пор провел 82 встречи во всех соревнованиях (37 результативных действий).

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ нашел в Косово потенциальную замену Яшари
yellow-arrow
Полесье размышляет над сотрудничеством с аргентинским футболистом
yellow-arrow
Черноморец и Полесье больше всего обновились в 2024 году. У Руха, Динамо и Шахтера – минимум новичков
Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости