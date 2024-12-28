Турецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?

Журналист Игит Джан Эртунч в своем профиле в соцсети Х прокомментировал интерес "Трабзонспора" к Александру Зубкову.

"Рыночная стоимость "Шахтера" – 158,5 млн евро. "Шахтер" выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Рыночная стоимость "Трабзонспора" составляет 94,7 млн ​​евро. "Трабзонспор" в этом сезоне не играет в еврокубках”.

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"Для "Трабзонспора" нормальная ситуация – подготовка игроков для такого клуба, как "Шахтер". Как "Трабзонспор" может заинтересоваться игроком этой команды, которому 28 лет с контрактом до 2027 года? Это невозможно понять", – написал Эртунч.

Александр вернулся в "Шахтер" перед началом сезона 2022/23 и с тех пор провел 82 встречи во всех соревнованиях (37 результативных действий).