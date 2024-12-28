  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. ЛНЗ нашел в Косово потенциальную замену Яшари
В тренде

ЛНЗ нашел в Косово потенциальную замену Яшари

Трансферы
Обновлено

Пока что на уровне заинтересованности

ЛНЗ нашел в Косово потенциальную замену Яшари

Фото - Federata e Futbollit e Kosovës

Новина українською

Черкасский клуб может усилить состав 23-летним полузащитником Альбином Красничи. С лета 2023-го футболист выступает в "Приштине".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Возможный новичок "фиолетовых" вместе с двумя партнерами по команде делит звание лучшего бомбардира коллектива в текущем сезоне Суперлиги Косово (4 гола). Ранее полузащитник представлял "Феризай" и "Дриту", которые также выступают в чемпионате родной страны. У Альбина есть опыт игры за молодежную сборную Косово U-19.

Напомним, что его соотечественник Мухаррем Яшари собирается покинуть ЛНЗ и присоединиться к ЛАСК, который выиграл конкуренцию за футболиста у "Нюрнберга".

По теме
yellow-arrow
Турецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?
yellow-arrow
Полесье размышляет над сотрудничеством с аргентинским футболистом
yellow-arrow
Черноморец и Полесье больше всего обновились в 2024 году. У Руха, Динамо и Шахтера – минимум новичков
Приштина ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости