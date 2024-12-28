ЛНЗ нашел в Косово потенциальную замену Яшари
Пока что на уровне заинтересованности
Фото - Federata e Futbollit e Kosovës
Черкасский клуб может усилить состав 23-летним полузащитником Альбином Красничи. С лета 2023-го футболист выступает в "Приштине".
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Возможный новичок "фиолетовых" вместе с двумя партнерами по команде делит звание лучшего бомбардира коллектива в текущем сезоне Суперлиги Косово (4 гола). Ранее полузащитник представлял "Феризай" и "Дриту", которые также выступают в чемпионате родной страны. У Альбина есть опыт игры за молодежную сборную Косово U-19.
Напомним, что его соотечественник Мухаррем Яшари собирается покинуть ЛНЗ и присоединиться к ЛАСК, который выиграл конкуренцию за футболиста у "Нюрнберга".
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