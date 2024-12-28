Футболист Оболони может пойти на повышение

Черкасский ЛНЗ проявляет предметный интерес к 23-летнему центральному защитнику "Оболони" Валерию Дубко. В настоящее время конкретных переговоров или предложений не было, однако интерес к игроку остается.

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Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук хорошо знаком с возможностями этого игрока. В прошлом специалист уже работал с Дубко, когда второй раз возглавлял "Черноморец".

В нынешнем сезоне Валерий провел 16 матчей за "Оболонь", отличившись одним забитым мячом. Также в его активе 6 желтых карточек и одно удаление. Он начинал карьеру в "Ворскле", также успел поиграть в Бельгии за "Дендер".