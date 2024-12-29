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Динамо отказалось от трансфера Крпуского из-за высоких финансовых аппетитов Ворсклы. Известна сумма

Трансферы

Игрок уедет за границу?

Динамо отказалось от трансфера Крпуского из-за высоких финансовых аппетитов Ворсклы. Известна сумма

Фото: Instagram

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Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом, что "Динамо" решило отказаться от трансфера защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.

Сообщается, что полтавский клуб хочет получить за игрока около 3-х миллионов евро. Однако киевлян эта сумма не устраивает.

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Журналист добавляет, что "Нью-Ингленд Революшн", который тоже хотел приобрести Крупского, предлагал 2,6 млн (+500 тысяч бонусами).

В этом сезоне 20-летний защитник провел за "Ворсклу" 15 поединков, отметился одним ассистом.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Илья Крупский
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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