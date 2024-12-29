На Андриевского претендуют несколько клубов. Один из них - представитель УПЛ

Журналист и инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что полузащитник "Динамо" Александр Андриевский имеет несколько вариантов для смены клуба.

"На Андриевского несколько покупателей есть. Один даже с территории Украины - это "ЛНЗ". Роман Григорчук его хочет, приглашает. Но там где-то немножко переговоры зашли... Пока на паузе эти переговоры. У Андриевского есть еще зарубежный вариант, поэтому увидим", - сказал Бурбас.

Контракт Андриевского с "Динамо" рассчитан до 30-го сентября 2025-го года. В этом сезоне игрок провел за клуб 13 матчей.