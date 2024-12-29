На Андриевского претендуют несколько клубов. Один из них - представитель УПЛ
Неужели пойдет на понижение?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Журналист и инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что полузащитник "Динамо" Александр Андриевский имеет несколько вариантов для смены клуба.
"На Андриевского несколько покупателей есть. Один даже с территории Украины - это "ЛНЗ". Роман Григорчук его хочет, приглашает. Но там где-то немножко переговоры зашли... Пока на паузе эти переговоры. У Андриевского есть еще зарубежный вариант, поэтому увидим", - сказал Бурбас.
Контракт Андриевского с "Динамо" рассчитан до 30-го сентября 2025-го года. В этом сезоне игрок провел за клуб 13 матчей.
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жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 18:04
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