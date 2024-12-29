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На Андриевского претендуют несколько клубов. Один из них - представитель УПЛ

Трансферы

Неужели пойдет на понижение?

На Андриевского претендуют несколько клубов. Один из них - представитель УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Журналист и инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что полузащитник "Динамо" Александр Андриевский имеет несколько вариантов для смены клуба.

"На Андриевского несколько покупателей есть. Один даже с территории Украины - это "ЛНЗ". Роман Григорчук его хочет, приглашает. Но там где-то немножко переговоры зашли... Пока на паузе эти переговоры. У Андриевского есть еще зарубежный вариант, поэтому увидим", - сказал Бурбас.

Контракт Андриевского с "Динамо" рассчитан до 30-го сентября 2025-го года. В этом сезоне игрок провел за клуб 13 матчей.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 18:04
Гравець непоганий, але на його місце, є декілька молодих, а до кінця контракту фігня часу.Думаю ніхто за нього не заплатить. Краще ці гроші залишать як підйомні, а це аргумент для гравця.Динамо, вже добре, якшо його заберуть зараз і не треба буде платить зп.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 18:04
Гравець непоганий, але на його місце, є декілька молодих, а до кінця контракту фігня часу.Думаю ніхто за нього не заплатить. Краще ці гроші залишать як підйомні, а це аргумент для гравця.Динамо, вже добре, якшо його заберуть зараз і не треба буде платить зп.
Ответить
0
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