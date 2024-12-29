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Калюжным интересуются клубы из пяти стран

Трансферы

Спрос на игрока растет

Калюжным интересуются клубы из пяти стран

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Кроме нескольких украинских клубов, 26-летним хавбеком "Александрии" и сборной Украины Иваном Калюжным активно интересуется и ряд зарубежных команд.

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В списке клубы из Германии, Турции, США и Южной Корее. Есть даже предложения из Индии, но для местного футбола Иван не новичок. Сезон 2022/23 он провел в коллективе "Керала Бластерс", который выступает в Суперлиге. Также у футболиста есть опыт игры за границей в Исландии за "Кеплавик".

Контракт Калюжного с "горожанами" истекает в конце июня 2025 года. Иван присоединился к "Александрии" в феврале 2021-го и уже трижды был в арендах. На его счету 54 встречи во всех соревнованиях в клубе из Кировоградской области.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 22:46
У Шахти, Криськів не тягне, а Степан старий- літом його відпустять.Для всіх це рішення.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 22:46
У Шахти, Криськів не тягне, а Степан старий- літом його відпустять.Для всіх це рішення.
Ответить
0
0

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