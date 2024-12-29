Калюжным интересуются клубы из пяти стран
Спрос на игрока растет
Фото: ФК Олександрія
Кроме нескольких украинских клубов, 26-летним хавбеком "Александрии" и сборной Украины Иваном Калюжным активно интересуется и ряд зарубежных команд.
В списке клубы из Германии, Турции, США и Южной Корее. Есть даже предложения из Индии, но для местного футбола Иван не новичок. Сезон 2022/23 он провел в коллективе "Керала Бластерс", который выступает в Суперлиге. Также у футболиста есть опыт игры за границей в Исландии за "Кеплавик".
Контракт Калюжного с "горожанами" истекает в конце июня 2025 года. Иван присоединился к "Александрии" в феврале 2021-го и уже трижды был в арендах. На его счету 54 встречи во всех соревнованиях в клубе из Кировоградской области.
Популярное сейчас
- Протестующие в Грузии напомнили новому "президенту" футбольные времена. Фото и видео
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Комментарии 1