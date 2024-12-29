Калюжным интересуются клубы из пяти стран

Кроме нескольких украинских клубов, 26-летним хавбеком "Александрии" и сборной Украины Иваном Калюжным активно интересуется и ряд зарубежных команд.

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В списке клубы из Германии, Турции, США и Южной Корее. Есть даже предложения из Индии, но для местного футбола Иван не новичок. Сезон 2022/23 он провел в коллективе "Керала Бластерс", который выступает в Суперлиге. Также у футболиста есть опыт игры за границей в Исландии за "Кеплавик".

Контракт Калюжного с "горожанами" истекает в конце июня 2025 года. Иван присоединился к "Александрии" в феврале 2021-го и уже трижды был в арендах. На его счету 54 встречи во всех соревнованиях в клубе из Кировоградской области.