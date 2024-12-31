Колос интересуется самым дорогим игроком чемпионата Косово

Полузащитник клуба "Баллкани" Линдон Эмерллаху входит в сферу интересов "Колоса". Источник сообщает, что "хлеборобы" уже сделали предложение по переходу футболиста, которому в начале декабря исполнилось 22 года.

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Эмерллаху – самый дорогой игрок Суперлиги Косово. Его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро.

Еще в 2022-м Линдон дебютировал в составе национальной сборной. В его активе 6 матчей. Осенью он выступал в Лиге наций в поединках против Литвы (1:0) и двух встречах с Кипром (3:0, 4:0).

