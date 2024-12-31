Четвертый футболист Партизани может переехать в Украину этой зимой

Нигерийский нападающий команды из Тираны Кристиан Мба близок к переходу в харьковский клуб. "Партизани" приобрели форварда в январе 2023 года из "Трепчи 89" (Косово) за 100 тысяч евро. С тех пор он провел в коллективе 74 матча и забил 16 голов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что украинский коллектив искал нападающего именно на этом рынке. Его текущая стоимость оценивается в 245 000 евро.

Напомним, что "Партизани" во время текущей зимней паузы продали в украинские клубы форварда Теди Цару ("Александрия") и полузащитника Аринальдо Ррапая ("Колос"), также ожидается подтверждение соглашения о трансфере игрока обороны Анди Хадроя в "Полесье".