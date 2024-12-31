Четвертый футболист Партизани может переехать в Украину этой зимой
Решили раскупить всю команду
Фото - Christian Mba (Facebook)
Нигерийский нападающий команды из Тираны Кристиан Мба близок к переходу в харьковский клуб. "Партизани" приобрели форварда в январе 2023 года из "Трепчи 89" (Косово) за 100 тысяч евро. С тех пор он провел в коллективе 74 матча и забил 16 голов.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отмечается, что украинский коллектив искал нападающего именно на этом рынке. Его текущая стоимость оценивается в 245 000 евро.
Напомним, что "Партизани" во время текущей зимней паузы продали в украинские клубы форварда Теди Цару ("Александрия") и полузащитника Аринальдо Ррапая ("Колос"), также ожидается подтверждение соглашения о трансфере игрока обороны Анди Хадроя в "Полесье".
Популярное сейчас
- "Это я и написал ему в смс". Йовичевич отреагировал на допинг Мудрика
- Неплохая сумма. Известно, сколько Карпаты получат от Полесья за трансфер Мельниченко
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- Динамо следит за одним из лучших бомбардиров Лиги конференций
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд