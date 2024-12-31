Софийский ЦСКА готов заплатить за Цитаишвили больше трансферной стоимости

Болгарский ЦСКА ведет переговоры с киевским "Динамо" по трансферу полузащитника Георгия Цитаишвили, который сейчас на правах аренды выступает в "Гранаде".

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Софийский клуб направил "бело-синим" предложение на 1,5 млн евро, тогда как его рыночная стоимость оценивается в 1 млн. Футболисту готовы обеспечить контракт с зарплатой в 600 тысяч евро в год.

Грузин стал игроком "Гранады" летом, подписав арендное соглашение на сезон. В его активе 19 матчей и 3 результативных действия. Соглашение игрока с "Динамо" завершится в середине 2025 года.