Софийский ЦСКА готов заплатить за Цитаишвили больше трансферной стоимости
Пока ответ Динамо неизвестен
Фото: instagram.com/granadacf
Болгарский ЦСКА ведет переговоры с киевским "Динамо" по трансферу полузащитника Георгия Цитаишвили, который сейчас на правах аренды выступает в "Гранаде".
Софийский клуб направил "бело-синим" предложение на 1,5 млн евро, тогда как его рыночная стоимость оценивается в 1 млн. Футболисту готовы обеспечить контракт с зарплатой в 600 тысяч евро в год.
Грузин стал игроком "Гранады" летом, подписав арендное соглашение на сезон. В его активе 19 матчей и 3 результативных действия. Соглашение игрока с "Динамо" завершится в середине 2025 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграф
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 08:28
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Это я и написал ему в смс". Йовичевич отреагировал на допинг Мудрика
- Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года
- Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024
- На Андриевского претендуют несколько клубов. Один из них - представитель УПЛ
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1