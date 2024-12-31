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Софийский ЦСКА готов заплатить за Цитаишвили больше трансферной стоимости

Трансферы

Пока ответ Динамо неизвестен

Софийский ЦСКА готов заплатить за Цитаишвили больше трансферной стоимости

Фото: instagram.com/granadacf

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Болгарский ЦСКА ведет переговоры с киевским "Динамо" по трансферу полузащитника Георгия Цитаишвили, который сейчас на правах аренды выступает в "Гранаде".

Читайте такжеБолгарский клуб продолжает вести с Динамо переговоры по Цитаишвили

Софийский клуб направил "бело-синим" предложение на 1,5 млн евро, тогда как его рыночная стоимость оценивается в 1 млн. Футболисту готовы обеспечить контракт с зарплатой в 600 тысяч евро в год.

Грузин стал игроком "Гранады" летом, подписав арендное соглашение на сезон. В его активе 19 матчей и 3 результативных действия. Соглашение игрока с "Динамо" завершится в середине 2025 года.

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ЦСКА (София) Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Телеграф
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 08:28
У самих, з права, гра часто хворий дідуган Ярмоленко, міняє його, теж не хлопчик Караваєв. Рядом, такий же Буяльський...Волошин, пробують не з добра, видно, шо краще зліва грає.І шо вони за 1.5 візьмуть? Пів Крупського?
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 08:28
У самих, з права, гра часто хворий дідуган Ярмоленко, міняє його, теж не хлопчик Караваєв. Рядом, такий же Буяльський...Волошин, пробують не з добра, видно, шо краще зліва грає.І шо вони за 1.5 візьмуть? Пів Крупського?
Ответить
0
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