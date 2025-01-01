Бразильские журналисты раскрыли зарплату Траоре, которая может помешать трансферу во Фламенго

Источник RTI Esporte утверждает, что нападающий "Шахтера" Лассина Траоре получает 800 тысяч евро в месяц или 9,6 млн евро в год. Высокая зарплата футболиста сборной Буркина-Фасо может помешать его переходу в бразильский "Фламенго".

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Сумма отступных за него, зафиксированная в контракте, — 80 млн евро. Интересно, что по оценкам Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 5 млн евро.

"Горняки" купили экс-игрока "Аякса" летом 2021-го за 10 млн евро. За 3,5 года нападающий 16,5 месяцев провел в лазарете. В его активе 22 гола и 12 ассистов в 83 матчах во всех соревнованиях. Еще в 2019 году Лассина дебютировал в национальной команде своей страны. С того времени Траоре отыграл 22 поединка и отличился 8 раз.