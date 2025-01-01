Цитаишвили готов присоединиться к софийскому ЦСКА, но есть два условия

24-летний футболист согласен пополнить состав "армейцев", но трансфер может состояться уже летом по окончании текущего сезона. Еще один важный нюанс – футболист будет заинтересован в переходе к "красным", если "Гранада" не пробьется в Ла Лигу.

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После 21 тура второго дивизиона чемпионата Испании андалусийский коллектив делит шестую позицию с "Уэской" (33 балла). Напомним, что первые две команды получают прямые путевки в элиту, а клубы, занявшие 3-6 места, разыграют последний слот в плей-офф. "Насриды" забили уже 35 голов – чаще в Сегунде отмечается только лидер "Альмерия" (40).

ЦСКА (София) после 19 встреч находится лишь на восьмой строчке в болгарском первенстве (26 баллов).