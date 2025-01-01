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Клубы УПЛ интересуются Кочергиным, но его возвращение невозможно, – инсайдер

Трансферы
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Клубы УПЛ интересуются Кочергиным, но его возвращение невозможно, – инсайдер

Фото: dynamo.kiev.ua

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Украинский полузащитник "Ракува2 Владислав Кочергин заинтересовал сразу несколько клубов УПЛ. Об этом информирует телеграмм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

"Кочергин попал на радары сразу нескольких украинских клубов. Однако его переход в УПЛ считается почти невозможным, так как игрок в первые дни войны перешел государственную границу нелегально. По документам игрок по-прежнему находится в Украине и не покидал ее пределы”, — говорится в сообщении.

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Также неизвестно, хотел ли бы сам футболист вернуться домой. Напомним, что Владислав – самый дорогой украинец в текущем сезоне Экстраклясы. Его трансферную стоимость оценивают в 2 млн евро.

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Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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