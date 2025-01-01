Клубы УПЛ интересуются Кочергиным, но его возвращение невозможно, – инсайдер
Все из-за начала карьеры в Польше
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский полузащитник "Ракува2 Владислав Кочергин заинтересовал сразу несколько клубов УПЛ. Об этом информирует телеграмм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
"Кочергин попал на радары сразу нескольких украинских клубов. Однако его переход в УПЛ считается почти невозможным, так как игрок в первые дни войны перешел государственную границу нелегально. По документам игрок по-прежнему находится в Украине и не покидал ее пределы”, — говорится в сообщении.
Также неизвестно, хотел ли бы сам футболист вернуться домой. Напомним, что Владислав – самый дорогой украинец в текущем сезоне Экстраклясы. Его трансферную стоимость оценивают в 2 млн евро.
Популярное сейчас
- "Карпаты" в дамках. И кажется, что Рух тоже", - журналист рассказал о слиянии двух клубов
- Легенда Динамо войдет в руководящий состав Полесья
- "2024-й, к сожалению, дал мне и много долбо##ов", - Яремчук в поздравлении намекнул на Леоненко
- Калюжным интересуются клубы из пяти стран
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд