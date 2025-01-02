Вацко – о трансфере Крупского: Я бы поставил 100 долларов на Шахтер

Журналист Виктор Вацко считает, что защитник "Ворсклы" окажется в "Шахтере".

"Лучшим молодым футболистом УПЛ в этом году я считаю Илью Крупского. Правый защитник, который в этом сезоне раскрылся как универсал, играет как в защите, так и в полузащите.

Он быстрый, выносливый, два сердца у парня. Хороший баланс между атакующими и защитными качествами. В 19 лет он стал основным игроком молодежной сборной Украины".