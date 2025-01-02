Вацко – о трансфере Крупского: Я бы поставил 100 долларов на Шахтер
Комментатор ожидает, что талант присоединится к горнякам
instagram.com/v.vatsko
Журналист Виктор Вацко считает, что защитник "Ворсклы" окажется в "Шахтере".
"Лучшим молодым футболистом УПЛ в этом году я считаю Илью Крупского. Правый защитник, который в этом сезоне раскрылся как универсал, играет как в защите, так и в полузащите.
Он быстрый, выносливый, два сердца у парня. Хороший баланс между атакующими и защитными качествами. В 19 лет он стал основным игроком молодежной сборной Украины".
“С клаусулой в 3 млн долларов к Крупскому большой интерес из-за границы, из Украины. Были слухи о переходе в МЛС, были разговоры об интересе из Европы. Но я жду зимнего трансфера.
Насколько я понимаю, все идет к тому, что уже этой зимой Илья перейдет в один из украинских грандов. Не знаю, кто выиграет в этой гонке, но я бы поставил 100 долларов на "Шахтер". В контексте ситуации с Коноплей я бы на "Шахтер" больше поставил. Но посмотрим", – заинтриговал Вацко.
В этом сезоне Илья отыграл 15 матчей.
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