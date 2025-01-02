Царенко может перейти в клуб из топ-лиги
Украинец открыт к смене команды
Фото: lechia.pl
Как сообщает в своем телеграмм-канале журналист Эндрю Тодос, клуб из Ла Лиги проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Антону Царенко.
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Ранее появилась информация о том, что футболист хочет остаться в "Лехии", где он выступает на правах аренды или продолжить карьеру в другом зарубежном коллективе.
20-летний полузащитник в текущем сезоне провел 15 поединков (1 гол, 1 ассист). Он в первый раз играет в аренде. Уроженец Конотопа присоединился к "Динамо" в 2017-м. В первой команде киевлян провел 21 встречу (2 мяча).
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