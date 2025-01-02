  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Царенко может перейти в клуб из топ-лиги
В тренде

Царенко может перейти в клуб из топ-лиги

Трансферы
Обновлено

Украинец открыт к смене команды

Царенко может перейти в клуб из топ-лиги

Фото: lechia.pl

Новина українською

Как сообщает в своем телеграмм-канале журналист Эндрю Тодос, клуб из Ла Лиги проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Антону Царенко.

Читайте такжеВ Динамо вернутся два футболиста из аренды

Ранее появилась информация о том, что футболист хочет остаться в "Лехии", где он выступает на правах аренды или продолжить карьеру в другом зарубежном коллективе.

20-летний полузащитник в текущем сезоне провел 15 поединков (1 гол, 1 ассист). Он в первый раз играет в аренде. Уроженец Конотопа присоединился к "Динамо" в 2017-м. В первой команде киевлян провел 21 встречу (2 мяча).

По теме
yellow-arrow
В матче против Сосьедада за Бражко следили представители двукратного обладателя ЛЧ
yellow-arrow
+1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
yellow-arrow
Вацко – о трансфере Крупского: Я бы поставил 100 долларов на Шахтер
Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости