В матче против Сосьедада за Бражко следили представители двукратного обладателя ЛЧ
Специалисты оценивали действия полузащитника
fcdynamo
22-летний хавбек "Динамо" Владимир Бражко заинтересовал "Бенфику". Португальский гранд следил за игрой украинца в декабрьском матче Лиги Европы против "Реал Сосьедада" (0:3).
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Руководство "орлов" изучает возможность трансфера футболиста и до активных действий пока не доходило.
В текущем сезоне полузащитник провел в составе киевлян 25 матчей и оформил 6 результативных действий. Также Владимир играл в национальной команде в поединках против Албании (1:2) и Грузии (1:1). Рыночная стоимость Бражко оценивается в 8,8 млн евро.
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Источник:McQueeИ Infos
Опубликовал: Александр Симченко
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