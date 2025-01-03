Трабзонспор возобновил переговоры по трансферу Зубкова, несмотря на требования Шахтера, – Fotomac

Полузащитник "горняков" Александр Зубков все еще может присоединиться к "Трабзонспору".

Турецкий клуб возобновил переговоры о потенциальном трансфере даже после того, как донецкий коллектив объявил о своих требованиях – 8 млн евро. Вероятно, что "бордово-синие" надеются на компромисс. Местная пресса утверждает, что у "Трабзонспора" уже есть определенные договоренности и с футболистом, и с "оранжево-черными".

Следует добавить, что чемпион Украины назвал турецкой стороне сумму трансфера, которая соответствует его текущей рыночной стоимости. У Александра уже есть опыт выступлений за границей – он провел 3 сезона в "Ференцвароше" (18 голов, 7 ассистов, 115 поединков).