  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Трабзонспор возобновил переговоры по трансферу Зубкова, несмотря на требования Шахтера, – Fotomac
В тренде

Трабзонспор возобновил переговоры по трансферу Зубкова, несмотря на требования Шахтера, – Fotomac

Трансферы
Обновлено

Черноморские штормы так просто не сдаются

Трабзонспор возобновил переговоры по трансферу Зубкова, несмотря на требования Шахтера, – Fotomac

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "горняков" Александр Зубков все еще может присоединиться к "Трабзонспору".

Читайте такжеТурецкий журналист – о Зубкове и Шахтере: Как Трабзонспор может заинтересоваться игроком этой команды?

Турецкий клуб возобновил переговоры о потенциальном трансфере даже после того, как донецкий коллектив объявил о своих требованиях – 8 млн евро. Вероятно, что "бордово-синие" надеются на компромисс. Местная пресса утверждает, что у "Трабзонспора" уже есть определенные договоренности и с футболистом, и с "оранжево-черными".

Следует добавить, что чемпион Украины назвал турецкой стороне сумму трансфера, которая соответствует его текущей рыночной стоимости. У Александра уже есть опыт выступлений за границей – он провел 3 сезона в "Ференцвароше" (18 голов, 7 ассистов, 115 поединков).

По теме
yellow-arrow
Зарубежные клубы проявляют интерес к экс-хавбеку Динамо - Источник
yellow-arrow
В матче против Сосьедада за Бражко следили представители двукратного обладателя ЛЧ
yellow-arrow
+1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotomac
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости