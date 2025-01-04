  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Трабзонспор ждет Зубкова в Турции, – A Spor
В тренде

Трабзонспор ждет Зубкова в Турции, – A Spor

Трансферы
Обновлено

Будут оценивать действия потенциального новичка

Трабзонспор ждет Зубкова в Турции, – A Spor

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

"Трабзонспор" не теряет интереса к атакующему полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову. По информации источника, представители "черноморских штормов" уже ожидают украинца в Турции, где "горняки" в ближайшее время начнут тренировочные сборы.

Читайте такжеУже общались с игроком. Турецкие СМИ продолжают писать об интересе местного клуба к хавбеку Шахтера

Руководство и скауты "бордово-синих" будут внимательно следить за выступлениями футболиста в товарищеских матчах, чтобы оценить его игровые качества и потенциал для трансфера.

Ранее сообщалось, что "оранжево-черные" готовы рассмотреть предложения по Зубкову, но не за сумму менее 7 млн евро. Для Александра и его семьи вариант переезда за границу приоритетен.

По теме
yellow-arrow
Сыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер
yellow-arrow
Карпаты намерены вернуть из Руха своего воспитанника
yellow-arrow
Трабзонспор возобновил переговоры по трансферу Зубкова, несмотря на требования Шахтера, – Fotomac
Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
A Spor
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости