Трабзонспор ждет Зубкова в Турции, – A Spor

"Трабзонспор" не теряет интереса к атакующему полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову. По информации источника, представители "черноморских штормов" уже ожидают украинца в Турции, где "горняки" в ближайшее время начнут тренировочные сборы.

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Руководство и скауты "бордово-синих" будут внимательно следить за выступлениями футболиста в товарищеских матчах, чтобы оценить его игровые качества и потенциал для трансфера.

Ранее сообщалось, что "оранжево-черные" готовы рассмотреть предложения по Зубкову, но не за сумму менее 7 млн евро. Для Александра и его семьи вариант переезда за границу приоритетен.