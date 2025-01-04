Трабзонспор ждет Зубкова в Турции, – A Spor
Будут оценивать действия потенциального новичка
Фото: ФК Шахтар
"Трабзонспор" не теряет интереса к атакующему полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову. По информации источника, представители "черноморских штормов" уже ожидают украинца в Турции, где "горняки" в ближайшее время начнут тренировочные сборы.
Руководство и скауты "бордово-синих" будут внимательно следить за выступлениями футболиста в товарищеских матчах, чтобы оценить его игровые качества и потенциал для трансфера.
Ранее сообщалось, что "оранжево-черные" готовы рассмотреть предложения по Зубкову, но не за сумму менее 7 млн евро. Для Александра и его семьи вариант переезда за границу приоритетен.
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