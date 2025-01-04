Сыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер
Принципиальная позиция защитника
ФК Рух
Агент 23-летнего футболиста предложил вариант с просмотром в столичном гранде. Алексей заявил, что имеет достаточный уровень игры для того, чтобы сразу подписывать контракт. Вероятно, что Сыч присоединится к "Карпатам".
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Ранее сообщалось, что для "Динамо" игрок "Руха" не в приоритете и возможно сотрудничество только в том случае, если не удастся договориться с "Ворсклой" о переходе Ильи Крупского.
В текущем сезоне Алексей провел 17 матчей (4 ассиста). Отметим, что на старте взрослой карьеры он дважды появлялся на поле в составе предшественника "Карпат" в УПЛ 2019/20.
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