Молодой вингер Динамо заинтересовал украинские и зарубежные клубы
Может быть переход
Фото: Динамо
По информации Динамомания, к 18-летнему вингеру "Динамо" U19 Кириллу Пашко проявляют интерес украинские и зарубежные клубы.
Источник отмечает, что футболист может покинуть киевский клуб, ведь недоволен количеством игрового времени. В этом сезоне Кирилл имел лишь 15 минут.
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В прошлом сезоне Пашко сыграл 1 матч и забил 1 гол. До этого выступал за "Зарю" U19. Также имеет 6 поединков за сборную Украины U17.
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Источник:www.dynamomania.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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