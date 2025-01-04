Молодой вингер Динамо заинтересовал украинские и зарубежные клубы

По информации Динамомания, к 18-летнему вингеру "Динамо" U19 Кириллу Пашко проявляют интерес украинские и зарубежные клубы.

Источник отмечает, что футболист может покинуть киевский клуб, ведь недоволен количеством игрового времени. В этом сезоне Кирилл имел лишь 15 минут.

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В прошлом сезоне Пашко сыграл 1 матч и забил 1 гол. До этого выступал за "Зарю" U19. Также имеет 6 поединков за сборную Украины U17.