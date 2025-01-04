Динамо отклонило предложение по Цитаишвили. Известна сумма

По информации Geo Team, киевское "Динамо" отклонило предложение софийского "ЦСКА" по вингеру Георгию Цитаишвили. Болгарский клуб был готов заплатить 1,5 млн евро.

Сам игрок тоже не был в восторге от возможного переезда в Болгарию, ведь хочет продолжить карьеру в одном из топовых европейский чемпионатов.

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Напомним, сейчас Георгий выступает на правах аренды в "Гранаде". Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026-го года. Трансферная стоимость игрока - 1 млн евро (Transfermarkt).

В этом сезоне Цитаишвили провел за "Гранаду" 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда выступает в Ла Лиге 2.