Динамо отклонило предложение по Цитаишвили. Известна сумма
Мало?
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
По информации Geo Team, киевское "Динамо" отклонило предложение софийского "ЦСКА" по вингеру Георгию Цитаишвили. Болгарский клуб был готов заплатить 1,5 млн евро.
Сам игрок тоже не был в восторге от возможного переезда в Болгарию, ведь хочет продолжить карьеру в одном из топовых европейский чемпионатов.
Напомним, сейчас Георгий выступает на правах аренды в "Гранаде". Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026-го года. Трансферная стоимость игрока - 1 млн евро (Transfermarkt).
В этом сезоне Цитаишвили провел за "Гранаду" 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда выступает в Ла Лиге 2.
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