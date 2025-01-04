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Динамо отклонило предложение по Цитаишвили. Известна сумма

Трансферы
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Динамо отклонило предложение по Цитаишвили. Известна сумма

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

По информации Geo Team, киевское "Динамо" отклонило предложение софийского "ЦСКА" по вингеру Георгию Цитаишвили. Болгарский клуб был готов заплатить 1,5 млн евро.

Сам игрок тоже не был в восторге от возможного переезда в Болгарию, ведь хочет продолжить карьеру в одном из топовых европейский чемпионатов.

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Напомним, сейчас Георгий выступает на правах аренды в "Гранаде". Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026-го года. Трансферная стоимость игрока - 1 млн евро (Transfermarkt).

В этом сезоне Цитаишвили провел за "Гранаду" 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда выступает в Ла Лиге 2.

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Источник:
Geo Team
Опубликовал: Виктор Иванчук
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